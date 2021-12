Inter, rinforzo a centrocampo: c’è lo scambio in Serie A

L’Inter prepara nuove mosse per rinforzare il centrocampo: idea di scambio in Serie A per rimpiazzare l’esubero

L’Inter ha vissuto una stagione più che positiva fino a questo momento e sta rispettando appieno tutti gli obiettivi. In Champions League è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà il Liverpool, mentre in Serie A comanda la classifica con un vantaggio di quattro punti sul Milan.

Calciomercato Inter, scambio a centrocampo con la Roma: c’è Gagliardini sul piatto

Ora l’Inter è concentrata anche sul calciomercato e pensa a effettuare dei cambi a centrocampo. Nel mirino sembra esserci Gonzalo Villar e si studia la mossa per arrivare a lui, inserendo sul piatto un calciatore in uscita. Il tentativo di scambio con Stefano Sensi però non sembra funzionare.

La Roma non vuole ingaggiare il classe 1995 in quanto non dà garanzie fisiche, per questo i nerazzurri dovrebbero cercare una soluzione. L’Inter dunque può provare a effettuare uno scambio di prestiti fino a giugno mettendo sul piatto Roberto Gagliardini, che è sicuramente un elemento cedibile.

In questo caso dunque sia Roma che Inter perderebbero un esubero e proverebbero a rinforzare il centrocampo con gente nuova.