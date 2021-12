Lozano positivo al Covid-19: la nota UFFICIALE del Napoli

In casa Napoli si registra il terzo caso di positività al Covid negli ultimi 7 giorni: una nota ufficiale del club azzurro ha confermato il contagio di Hirving Lozano

Nuovo caso di positività al Napoli: dopo Lorenzo Insigne e Fabiàn Ruiz, è toccato anche a Hirving Lozano fare i conti col Covid-19. Una nota del club azzurro ha dato evidenza dell’avvenuto contagio del messicano attraverso un tweet postato sul profilo ufficiale.

Si regisstra dunque una certa appresione in vista del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in programma il 6 gennaio. Le parole rilasciate alla stampa da Antonio D’Amore, direttore della ASL Napoli 2, suonano come un vero e proprio allarme: “La situazione resta da monitorare, stiamo navigando a vista e c’è preoccupazione per la variante Omicron. Tanti calciatori sono anche all’estero per le vacanze, per esempio non credo sarà così facile per Fabiàn Ruiz fare rientro in Italia dalla Spagna”, ha dichiarato il dirigente.

La nota ufficiale del Napoli: Lozano positivo al Covid-19

“Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, si legge nel tweet postato sul profilo ufficiale del club azzurro.