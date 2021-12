Ancora alla ricerca di una nuova avventura in panchina Andrea Pirlo, l’occasione per lui potrebbe arrivare da un top club europeo: esonerato il tecnico

L’esperienza alla Juventus per Andrea Pirlo, che era alla sua prima volta in panchina, non è stata certamente tra le migliori. A fine stagione infatti l’ex centrocampista bianconero ha dovuto salutare per fare posto al ritorno di Massimiliano Allegri.

Il tecnico italiano però continua a essere alla ricerca di una nuova avventura in panchina e questa volta l’occasione potrebbe arriva da un top club europeo. Allenatore a un passo dall’esonero ed ex compagno di squadra che potrebbe chiamare Pirlo per affidargli la panchina.

Jorge Jesus al capolinea: idea Pirlo per la panchina del Benfica

Momento difficile in casa Benfica. Non tanto per i risultati, quanto per la situazione tra la società e il tecnico Jorge Jesus. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Record’, il tecnico portoghese con il suo avvocato avrebbero incontrato la società per discutere del suo addio. Infatti nella sfida in programma giovedì contro il Porto, in panchina non ci sarà lui.

Così, con l’esonero di Jorge Jesus ormai a un passo, spunta il nome di Andrea Pirlo per la panchina del Benfica. Il presidente Manuel Rui Costa, ex compagno di squadra di Pirlo, potrebbe pensare proprio a lui per il futuro sulla panchina del club portoghese. Un’ottima occasione per l’ex tecnico della Juventus per tornare ad allenare in un top club portoghese e giocarsi la Champions League.