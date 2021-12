Inter e Milan, affare dalla Premier a rischio: altra pretendente in Serie A

Inter e Milan si contendono un calciatore in forza in Premier League sul calciomercato: spunta un’altra importante pretendente in Serie A

In questi prima parte di Serie A, si sono delineati i confini della corsa scudetto. A farla da padrone l’Inter di Simone Inzaghi, in testa alla classifica con 46 punti e vera forza dominante del campionato nell’ultimo mese. I cugini milanisti guidati da Pioli, per il momento, tengono testa a una distanza di -4 e sono da considerare probabilmente gli avversari numero uno della ‘Beneamata’.

Anche tenendo conto di come hanno terminato il 2021 Napoli e Atalanta. Male gli azzurri di Spalletti in particolare, crollati rovinosamente tra le mura amiche del Maradona contro il modesto Spezia. Una partita sfortunata (zero tiri in porta per la truppa ligure), ma non è stato il primo scivolone dei partenopei. Era già successo con l’Empoli sempre in casa e a condizionare tanto, inevitabilmente, sono le numerose assenze. Siamo ormai alle porte della sessione di calciomercato di gennaio, che può rivelarsi utile al fine di tappare i buchi presenti nelle rose. Le due compagini milanesi si contendono un obiettivo per la retroguardia, ma sarebbe spuntato un rilevante pericolo per il possibile colpo.

Calciomercato Inter e Milan, pericolo per l’affare dalla Premier: spunta un’altra pretendente in Serie A

Come riferisce il quotidiano ‘Il Mattino’, il Napoli vorrebbe toglierlo alle rivali lombarde. Il profilo in questione è quello di Malang Sarr, giovane talento classe ’99 di proprietà del Chelsea. Appena 5 partite disputate in stagione dal francese, di cui una sola in Premier League. I campani, come il Milan, hanno gli uomini contati nella retroguardia e devono assolutamente prendere un difensore centrale in tempi abbastanza brevi.

Situazione sicuramente più tranquilla in casa Inter, che comunque desidererebbe aggiungere un’altra pedina di ruolo al reparto, visto l’apporto quasi nullo di Kolarov alla causa. L’operazione è relativamente economica e potrebbe attestarsi intorno ai 7-10 milioni di euro. Il Napoli vuole mettere i bastoni tra le ruote a Inter e Milan. Vedremo chi la spunterà per Sarr.