Calciomercato, il Milan torna sull’ex Serie A: bomber da 40 milioni

Il Milan torna a pensare all’attaccante già protagonista in Serie A: ecco il colpo per Pioli

Il 2021 ha visto il Milan chiudere dietro all’Inter, nella classifica di Serie A, e abbandonare al contempo anche le competizioni europee. I club rossonero è quindi proiettato su una seconda parte di stagione con la ferma volontà di essere protagonista fino al termine del campionato: il sogno scudetto, nonostante il ritardo dalla squadra di Inzaghi, resta vivo. E per alimentarlo Maldini e Massara devono tornare sul calciomercato, per puntellare la rosa di Stefano Pioli dove il Milan ha mostrato maggiori difficoltà negli ultimi mesi.

È chiaro come tra le priorità della società di via Aldo Rossi vi sia l’acquisto di un nuovo attaccante, visti i continui acciacchi di Ibrahimovic e Giroud che hanno lasciato spesso senza un padrone il reparto avanzato del ‘Diavolo’. Ecco quindi che sono diversi i nomi sul taccuino del club di Elliott per tentare di rimpolpare l’attacco rossonero già nelle prime settimane di gennaio.

Milan, caccia al bomber: riecco l’ex Roma

L’idea è dunque quella di regalare a Pioli almeno una nuova pedina e di farlo nell’immediato. Il nome caldo può tornare ad essere uno già ventilato con forza negli ultimi mesi: quello di Patrik Schick. Il centravanti ceco sta facendo benissimo con la maglia del Bayer Leverkusen, come riportato da ‘Sport.es’, raggiungendo una valutazione di ben 40 milioni di euro.

Schick, infatti, in questa stagione in Bundesliga sta stupendo tutti, con 16 reti all’attivo, 3 assist in 18 apparizioni complessive. Numeri impressionanti che hanno convinto Maldini: il Milan ci proverà già a gennaio. In caso di esito negativo per costi e volontà del club tedesco, allora i rossoneri terrebbero in considerazione l’acquisto del cartellino dell’ex Roma per l’estate 2022.

La scadenza contrattuale di Schick con il Bayer Leverkusen è fissata al 30 giugno 2025: il Milan alla finestra per il gioiello che potrebbe rilanciarsi, nuovamente, in Serie A.