Calciomercato, Milinkovic subito con lo scambio: doppia ‘beffa’ Juve

Milinkovic-Savic può dire addio subito alla Lazio, un top club vorrebbe offrire ai biancocelesti uno scambio: doppia ‘beffa’ per la Juventus

Le strade di Milinkovic-Savic e della Lazio potrebbero presto dividersi. I biancocelesti, seppur in ripresa nelle ultime partite del 2021, hanno mostrato in campo evidenti difficoltà con Sarri in panchina. Il gioco del mister ex Napoli è, come noto, abbastanza arzigogolato e non tutti i giocatori riescono ad assimilarlo e farlo proprio.

Non a caso diversi elementi importanti della squadra hanno reso meno rispetto al passato e tra questi c’è anche il ‘Sergente’ Milinkovic-Savic. Oltre ad un aspetto puramente tattico, il serbo pare non essere in buoni rapporti con il suo allenatore. La frattura tra i due appare quasi insanabile e potrebbere spingere l’ex Genk verso una cessione immediata, scenario quantomeno non da escludere. Non è un segreto che il classe ’95 piaccia da impazzire alla Juventus di Allegri da diverso tempo. La ‘Vecchia Signora’ vuole alzare, con l’aiuto del calciomercato, il livello di qualità a centrocampo e Milinkovic sarebbe perfetto. Ma dalle parti di Torino non arrivano buone notizie su questo fronte.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, ostacolo Ramsey: il gallese mette a rischio il colpo

Attenta Juve, offrono lo scambio per Milinkovic a gennaio: ma c’è un ostacolo

Le sessioni di trasferimenti invernali solitamente non regalano molte emozioni, ma dal momento in cui partono le trattative non si può mai essere certi. Lo stesso vale per Milinkovic-Savic, ambito dai più importanti club d’Europa. Nel gruppo d’elite c’è anche il Manchester United, con Rangnick che stravede per la mezz’ala biancoceleste. Approfittando del momento complicato con i capitolini, il tecnico tedesco potrebbe provare ad offrire uno scambio già nel mese di gennaio.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juve, super scambio in Premier League: i dettagli

Nell’affare rientrerebbe il cartellino di Cavani, altro nome monitorato dalla Juventus visti i dubbi legati al futuro di Morata. Il bomber uruguaiano, chiuso da Cristiano Ronaldo, è in scadenza di contratto giugno 2022 e presenta al momento una valutazione intorno ai 7-10 milioni di euro. In più, chiaramente, il club inglese aggiungerebbe una cospicua parte cash per portare a casa il colpo. Il tutto può concludersi sui 55-60 milioni, ma ci sarebbe un ostacolo. Cavani percepisce oltre 9 milioni di euro netti a stagione, cifra insostenibile per la Lazio. La pista resta comunque da tenere d’occhio, con la Juventus che dovrà fare molta attenzione.