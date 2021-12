Buffon spara a zero su Ronaldo: la frase contro CR7

Fanno discutere le parole rilasciate da Gigi Buffon a proposito dell’impatto avuto da Cristiano Ronaldo nei suoi anni alla Juventus

Dopo Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, oggi anche l’altra leggenda bianconera che ha scritto pagine indelebili nella storia del club – Gigi Buffon – è tornato a parlare di Cristiano Ronaldo. L’esperienza del portoghese in maglia Juve – pur caratterizzata da tantissimi gol e da una leadership indiscutibile – è diventata oggetto di conversazione soprattutto in relazione a cosa ha lasciato il lusitano nell’ambiente bianconero.

L’ex portierone della nazionale, nel corso di un’intervista a TUDN riportata stamane da Marca, ha parlato più nello specifico di cosa ha apportato – ma anche di cosa ha tolto – la sola presenza del campione portoghese nello spogliatoio juventino. Buffon ha parlato senza peli sulla lingua, dando la sua interpretazione del percorso di CR7 con la maglia bianconera.

Buffon, che attacco a Ronaldo: “Non eravamo più una squadra”

“La Juventus ha avuto l’opportunità di vincere la Champions League il primo anno in cui è arrivato, che era la stagione in cui io ero al Paris Saint-Germain: non sono riuscito mai a capire cosa fosse successo”, ha esordito Buffon. “Quando sono tornato ho lavorato con CR7 per due anni e abbiamo fatto bene insieme, ma credo che la Juventus abbia perso quel DNA di squadra che lo contraddistingueva”.

“Abbiamo raggiunto la finale di Champions League nel 2017 perché eravamo una squadra piena di esperienza”, ha proseguito l’attuale portiere del Parma , “ma soprattutto perchè eravamo un tutt’uno. Ecco, questo spirito di squadra lo abbiamo perso con Cristiano”, ha concluso il numero uno.