Calciomercato, il Milan punta il gioiello della Serie A | Scambio in vista

Il Milan si avvicina al gioiello della Serie A e propone uno scambio in vista del mercato di gennaio

Il Milan comunica a muoversi in vista del mercato di gennaio che è ormai alle porte. I rossoneri, se pur secondi in classifica, hanno mostrato alcune lacune e subito i tanti infortuni che ne hanno rallentato il percorso. La società proverà a intervenire in cerca di un’occasione che possa colmare alcuni vuoti.

Paolo Maldini sta studiando diversi profili e tra questi c’è anche quello di Mikkel Damsgaard, trequartista danese della Sampdoria. Il gioiello classe 2000 sta recuperando da un brutto infortunio e ha disputato appena 7 partite in questo campionato ma la scorsa stagione ha messo in mostra qualità notevoli, non solo con la maglia blucerchiata ma anche a Euro2020 trascinando la Danimarca fino alla semifinale contro l’Inghilterra dove proprio il gioiellino aveva segnato uno splendido gol che aveva sbloccato la partita.

Il Milan punta Damsgaard e offre Krunic

Certamente l’infortunio di Damsgaard sta condizionando il suo percorso di crescita in Italia e anche le attenzioni delle grandi squadre sono scemate. Il Milan, però, credere molto nel talento cristallino dell’ex Nordsjaelland e intende intavolare uno scambio con la Sampdoria.

ll Milan starebbe pensando di inserire nello scambio il centrocampista ex Empoli, Rade Krunic. Il bosniaco inaspettatamente sta trovando spazio negli schemi di Stefano Pioli, complici gli infortuni di Leao e Rebic che hanno permesso a Krunic di trovare una posizione anche più offensiva. La società, però, sarebbe disposto a sacrificarlo pur di arrivare al gioiellino danese.