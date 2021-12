Blitz Conte in Serie A: tentativo di scambio con la big

Conte guarda anche al nostro campionato per la costruzione di un Tottenham all’altezza o quasi delle altre big della Premier

Conte vuole fare spesa in Serie A. E già nel calciomercato di gennaio, con un unico obiettivo: cominciare a costruire un Tottenham più a sua immagine e somiglianza.

Non solo Juventus e Inter, vedi de Ligt e de Vrij senza dimenticare Vlahovic, il tecnico degli ‘Spurs’ ha buttato gli occhi anche in casa Milan. Nel mirino Franck Kessie, ancora in scadenza a giugno e a meno di sorprese destinato all’addio a costo zero, ma anche un altro giocatore di grande importanza per Stefano Pioli: parliamo di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga è cresciuto tantissimo nell’ultimo anno e mezzo, con Conte che probabilmente lo ritiene perfetto per il ruolo di tornante nel suo 3-4-3. Pur avendo caratteristiche diverse, il classe ’99 ex Anderlecht può diventare il suo Hakimi londinese, ma anche un jolly prezioso come fu Giaccherini nella sua Juve.

Per Saelemaekers la proposta iniziale potrebbe prevedere uno scambio alla pari con Lo Celso, trequartista argentino con passaporto italiano che non fa certo impazzire l’allenatore salentino, tanto che in Inghilterra si parla già da un po’ di una sua partenza nell’imminente finestra invernale.

Calciomercato Milan, Saelemaekers non si tocca: Lo Celso possibile idea per la prossima stagione

Su queste basi l’operazione avrebbe comunque scarsissime chance di andare in porto, partendo dal presupposto che il Milan non intende privarsi del 22enne il cui contratto scade nel 2026. Lo Celso potrebbe tuttavia essere un profilo gradito al duo Maldini-Massara nonché allo stesso Pioli per rinforzare una trequarti troppo ‘dipendente’ da Brahim Diaz, ancora non tornato ai livelli pre-Covid. Una soluzione, però, che può esser presa in considerazione (in prestito con opzione d’acquisto) solo a partire della prossima stagione.