Ci risiamo, Juve-Psg: che scambio | C’è la conferma

Lo scambio tra Juventus e Psg può andare in porto: ecco i giocatori in ballo e i dettagli dell’operazione

La Juventus sta cercando in tutti i modi di trovare un centravanti che possa colmare l’assenza di Cristiano Ronaldo che ha lasciato, inevitabilmente un vuoti nell’attacco bianconero. Pensare che il migliore attaccante della Juve del 2021 sia proprio Ronaldo con 17 gol, considerando che gioca da 4 mesi in Premier League, è un dato piuttosto preoccupante.

Il sogno resta sempre Dusan Vlahovic ma la Fiorentina continua a chiedere una cifra troppo alta nonostante il contratto in scadenza del serbo che sta trascinando la Viola verso le zone alte della classifica e ha eguagliato proprio il record di Cristiano Ronaldo con 33 gol nell’anno solare. La società bianconera, però, intende a tutti i costi piazzare un colpo importante in attacco e tra i nomi che circolano, quello più caldo rimane quello di Mauro Icardi che, secondo ‘La Stampa’ potrebbe rientrare in uno scambio con il PSG inserendo il centrocampista brasiliano Arthur.

Scambio Icardi-Arthur tra Juve e Psg

Il centravanti argentino ex Inter ha realizzato appena 4 gol in 15 presenze in Ligue1. Il suo rendimento non è esattamente positivo e il club francese sta considerando seriamente l’idea di aprire allo scambio che poterebbe a Parigi Arthur. Il centrocampista brasiliano ex Barcellona non è riuscito a prendersi la completa titolarità e non ha mai convinto a pieno la dirigenza, nonostante le sue qualità rimangano indiscusse.

Si va verso uno scambio di prestiti che può prendere forma già nel mercato di gennaio. La Juventus attende a braccia aperte il suo nuovo bomber e Mauro Icardi potrebbe essere la scelta giusta per provare a colmare il gap con le prime della classe, Inter, Milan e Napoli e scalare la classifica nel girone di ritorno.