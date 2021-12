La fascia sinistra della Juventus, al netto del rendimento di Pellegrini, è in attesa di un nuovo padrone per l’estate. Si prospetta una rivoluzione: tutti i possibili nomi

Valutazioni in atto per la Juventus che ha concluso un girone d’andata di Serie A non propriamente in linea con le aspettative di questa estate. L’Allegri-bis infatti per ora ha manifestato una poco costanza di rendimento e risultati, che al netto di un ottimo percorso Champions, ha comunque portato i bianconeri lontani dal cuore della lotta scudetto. Tanta incertezza in diverse zone del campo per il club di Agnelli, con la dirigenza che tra gennaio e il prossimo giugno proverà a puntellare dove serve l’organico.

Al netto di un centrocampo dove non mancano i punti interrogativi, il ruolo che andrà ritoccato sul lungo periodo è quello del terzino sinistro, dove Alex Sandro è ormai in fase di regressione da qualche tempo. Pellegrini si sta dimostrando una valida alternativa ma per le prossime sessioni anche quella zona di campo andrà potenziata con forze fresche.

Calciomercato Juventus, rivoluzione per la fascia sinistra: da Digne a Parisi fino a Gosens

A gennaio sicuramente non è prioritario il terzino sinistro, ma è solamente un discorso rinviato magari all’estate vista l’involuzione ormai radicata di Alex Sandro. oltre ai classici nomi dall’estero rappresentati da Lucas Digne, Alex Telles, Marcos Alonso, la dirigenza juventina sta monitorando diversi profili ‘italiani’ da lanciare accanto a Pellegrini nel caso in cui l’ex Roma dovesse continuare a dare queste garanzie tecniche e fisiche.

Restando quindi in Italia tra Serie A e Serie B le alternative intriganti non mancano, a partire da Riccardo Calafiori, giovane di grande prospettiva della Roma che rappresenta per ora l’alternativa a Vina con Mourinho. Assistito da Raiola potrebbe rappresentare una chiave intrigante a prezzi non elevati, così come il giovane Parisi dell’Empoli ultimamente in grande ascesa ma nel mirino anche di Inter e Napoli. Monitorato anche Carlos Augusto del Monza, mentre non è da escludere un vecchio pallino di grande valore come Robin Gosens, al momento alle prese ancora con un brutto infortunio. Il tedesco non è ancora rientrato ed ha peraltro il contratto in scadenza tra circa un anno e mezzo nel giugno del 2023. Il valore di mercato è sui 35 milioni di euro, ma le sue condizioni fisiche e contrattuali la prossima estate potrebbero influire sull’eventuale affare con l’Atalanta. Chiude il quadro il talentuoso Aaron Hickey, scozzese classe 2002 reduce da un girone d’andata da incorniciare condito da ben 4 reti alla corte di Mihajlovic a Bologna che ha saputo esaltarne le qualità. I margini di crescita sono tanti così come la concorrenza: il ragazzo piace anche al Milan.