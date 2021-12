Juventus, ostacolo Ramsey: il gallese mette a rischio il colpo

La Juventus recupera punti sull’Atalanta ma è attesa dal Napoli a inizio 2022. Intanto, la società potrebbe cedere il centrocampista

Dopo la conquista del quinto posto in solitaria in Serie A, la Juventus è attesa da un inizio di anno davvero complicato: Napoli, Roma e Inter saranno le prime avversarie degli uomini di Allegri. Un banco di prova fondamentale per il prosieguo del campionato, ago della bilancia delle ambizioni della squadra. La finestra di mercato di gennaio inoltre, potrebbe registrare un addio in casa Juve.

LEGGI ANCHE >>> Bernardeschi tra campo e rinnovo | Una big è alla finestra

Si tratta di Aaron Ramsey, il centrocampista gallese arrivato nell’estate 2019 alla corte di Sarri. Il suo ingaggio si è rivelato fallimentare e poco incisivo ai fini del miglioramento della rosa. In questa prima metà di stagione, complice un problema muscolare, il gallese ha giocato poco più di 100 minuti in 5 presenze complessive. La cessione potrebbe avvenire in prestito, liberando la Juventus dal peso dell’ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Conte fa tremare la Juventus: scambio choc per de Ligt

Calciomercato Juventus, Ramsey va in Premier League e ‘lascia’ il posto a Pellegrini

Aaron Ramsey potrebbe tornare in Premier League. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero disposti a cederlo in prestito, pagando anche parte del suo ingaggio da 8 milioni. Il risparmio permetterebbe di ritornare sul mercato alla ricerca di un innesto sulla mediana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: scambio in Serie A

La partenza inoltre, libererebbe un posto nella lista Champions League, nella quale non figurano Kaio Jorge e Pellegrini. Il terzino in particolare, viene sempre più spesso impiegato da Allegri ed è arrivato a 8 presenze in Serie A.