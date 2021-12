Giudice sportivo su Udinese-Salernitana: la risposta dei granata

La posizione del Giudice Sportivo su Udinese-Salernitana e la risposta dei granata

Udinese-Salernitana è stata l’unica partita non disputata della 19a giornata di Serie A, a causa dei casi Covid-19 che non hanno permesso al club campano di partire per la trasferta di Udinese. Il Giudice sportivo non ha ancora preso nessuna decisione sulla gara della Dacia Arena in programma martedì 21 dicembre. La Salernitana è stata bloccata dalla Asl a causa dei contagi Covid ma si è già espressa in merito.

La Salernitana ha infatti preannunciato reclamo sul possibile 0-3 a tavolino, bloccando così l’iter, come da prassi. La società granata ha comunicato che “A seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19″. La decisione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, rimane ancora incerta ma intanto ha diramato la lista degli squalificati, ben otto giocatori, tutti per un turno. Si tratta di Tanner Tessmann e Mattia Caldara (Venezia), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Hakan Calhanoglu (Inter), Dalbert (Cagliari), Remo Freuler (Atalanta), Mario Rui (Napoli), Stefano Sturaro (Genoa).