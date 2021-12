Serie A, ritorno Pjanic: annuncio definitivo del bosniaco

Miralem Pjanic interviene per fare chiarezza sul suo futuro: ecco l’annuncio riguardante le voci sul ritorno in Serie A

Dopo un’estate molto movimentata, continuano le discussioni sul futuro di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco non si stava trovando bene con il Barcellona e ha cercato in maniera insistente una nuova squadra, provando soprattutto a tornare alla Juventus. Il suo tentativo non è andato a buon fine però è riuscito comunque ad accasarsi al Besiktas.

Calciomercato, niente Serie A per Pjanic: “Resto qui fino al termine”

In seguito ai primi tre mesi in Turchia, sono tornate le voci di un possibile addio da parte del bosniaco che ha disputato dieci gare fino a questo momento e fornito due assist in campionato. Lo stesso bosniaco è stato anche accostato al Genoa ma le sue ultime dichiarazioni hanno allontanato un possibile ritorno in Serie A.

Ecco le parole di Pjanic che ha fatto chiarezza sul suo futuro prima della sosta di Natale: “Al Besiktas sto bene e sono felice. Finora ho giocato poco perché sono stato a lungo infortunato. Ma ora sono rientrato e ho intenzione di restare qui fino al termine della stagione”.

Il centrocampista bosniaco dunque non si muoverà dal Besiktas nella sessione di mercato di gennaio e per lui è escluso un possibile ritorno in Serie A alla Juventus oppure al Genoa.