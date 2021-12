Serie A, si chiude la 19^ giornata: gioia Milan, tonfo Napoli

Successo per il Milan e beffa per il Napoli nella giornata 19 di Serie A: rossoneri in scia dell’Inter, azzurri più lontani

La 19esima giornata del campionato di Serie A finisce col botto: il Milan espugna l’Empoli ed il Napoli cade in casa contro lo Spezia.

Il Milan passa in vantaggio al 12’ con Kessie che batte Vicario con un destro preciso dopo una grande sponda di Saelemaekers. Dopo appena 6’ l’Empoli trova la rete del pareggio con Bajrami, a segno con un preciso diagonale dopo una respinta di testa di Kessie e un’uscita tutt’altro che perfetta di Maignan. I rossoneri non si abbattono e al 42’ trovano di nuovo il vantaggio, di nuovo con Kessie che questa volta fredda Vicario col mancino, ancora su suggerimento di Saelemaekers.

Nella ripresa ci pensa Florenzi a chiudere i conti: primo gol in rossonero per l’ex Roma, a segno su calcio di punizione al 63’. Sei minuti dopo il Milan realizza addirittura il quarto gol: lo mette a segno Theo Hernandez, con una girata da distanza ravvicinata. Nel finale gioia per Pinamonti, che trasforma un rigore concesso per fallo di mano di Bakayoko.

Napoli beffato al 38’ da un autogol di Juan Jesus, con lo Spezia mai pericoloso fino a quel momento. Il difensore ex Inter devia nella sua porta un cross dalla destra, beffando Ospina e la squadra azzurra. Nella ripresa ancora beffa per i campani, con due gol annullati a Petagna per fuorigioco e fallo in attacco. Nel finale anche traversa colpita da Elmas.

Serie A, 19^ giornata: risultati e classifica

Empoli-Milan 2-4

12’ Kessie (M), 18’ Bajrami (E), 42’ Kessie (M), 63’ Florenzi (M), 69’ Hernandez (M), 84’ Pinamonti rig. (E)

Napoli-Spezia 0-1

38’ Juan Jesus ag (S)

La classifica: Inter 46, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio 31, Empoli 27, Bologna 27, Torino 25, Hellas Verona 24, Sassuolo 24, Udinese 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana 8.