La Juventus di Massimiliano Allegri segue con attenzione il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina di Rocco Commisso: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri ha chiuso il 2021 ieri sera contro il Cagliari di Walter Mazzarri. I bianconeri archiviano un anno particolare, il primo della loro storia recente senza una vittoria dello Scudetto. L’Inter infatti, guidata la scorsa stagione da Antonio Conte, ha trionfato in Serie A, mentre la Vecchia Signora è riuscita comunque ad assicurarsi due trofei sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo: la Supercoppa Italiana contro il Napoli, nel mese di gennaio, e la Coppa Italia contro l’Atalanta, nel mese di maggio. Due vittorie che hanno un po’ nascosto i problemi della Juventus che, con l’addio di Cristiano Ronaldo nell’ultima finestra di calciomercato, sono emersi prepotentemente.

I problemi più grandi si trovano in due reparti: il centrocampo e l’attacco. Mentre per la linea mediana la Vecchia Signora deve ancora trovare il profilo giusto, nel reparto offensivo il grande obiettivo è quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il giocatore serbo è un classe 2000 ed ha una valutazione di circa 80 milioni di euro e la Juventus potrebbe avere una nuova carta a disposizione per arrivare al bomber Viola.

Calciomercato Juventus, obiettivo Vlahovic: i dettagli

Dusan Vlahovic è il grande nome per la prossima estate per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, per arrivare alla stella della squadra di Rocco Commisso, potrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di Moise Kean, giocatore che sarebbe riscattato dalla Vecchia Signora dall’Everton, club che ne detiene ancora il cartellino.

Inoltre, la Juventus dovrebbe aggiungere una cifra di circa 40 milioni per arrivare alla giusta valutazione del serbo. C’è però un problema, Commisso e la Fiorentina non sembrano disposti ad accettare operazioni che non prevedano soltanto l’opzione cash nell’affare.