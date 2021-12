Bernardeschi tra campo e rinnovo | Una big è alla finestra

Bernardeschi torna decisivo per la Juventus di Allegri. Il rinnovo è ancora in ballo e una big di Serie A è alla finestra

513 giorni dopo, Federico Bernardeschi ha ritrovato il gol in Serie A chiudendo al meglio il suo 2021 e quello della Juventus di Allegri.

L’esterno bianconero è tornato decisivo nelle ultime settimane, non solo con la rete di ieri ma anche con diversi assist consecutivi tra campionato e Champions League, un paio anche di pregevole fattura come quelli contro il Malmoe e di Bologna. Il trionfo ad Euro 2020 e gli ultimi mesi in crescendo stanno riconsegnando ad Allegri un Bernardeschi finalmente ritrovato e in fiducia dopo stagioni da incubo. Il lunghissimo digiuno dal gol la dice lunga sulle difficoltà dell’esterno ex Fiorentina, che proprio col tecnico toscano in panchina aveva vissuto le sue migliori stagioni in bianconero. Il 27enne è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con la Juventus. Inoltre, recentemente ha anche cambiato agente e Pastorello è ora chiamato ad intavolare una nuova trattativa da zero con il club bianconero. Con una big di Serie A alla finestra.

Calciomercato Juventus, Milan alla finestra per Bernardeschi: i dettagli

Il ritorno di Allegri e le prestazioni dell’ultimo mese avvicinano sempre di più il rinnovo di Bernardeschi con la Juventus. Tuttavia, l’esterno è stato già accostato al Milan e non è escluso che Maldini e Massara possano fare un nuovo tentativo a gennaio per il campione d’Europa. I rossoneri, infatti, sono ancora in emergenza sulla trequarti e in attacco e potrebbero provarci subito per portare l’ex Fiorentina a Milano. Alla luce degli ultimi mesi sarà comunque difficile convincere il giocatore a lasciare Torino. Staremo a vedere.