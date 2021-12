Juventus, che ‘stoccata’ di Arrivabene: “Sono più attaccati ai procuratori”

Juve in campo contro il Cagliari. Prima del match ha parlato il Chief Executive Producer dei bianconeri, Maurizio Arrivabene

La Juventus è in campo contro il Cagliari per l’ultimo match del 2021. Gli uomini di Mazzarri arrivano allo Stadium senza nulla da perdere, dopo aver raccolto l’ennesimo ko con l’Udinese. I bianconeri invece, hanno l’opportunità di avvicinarsi momentaneamente al Napoli, proprio nella giornata di campionato che precede la sfida tra le due squadre in programma il giorno dell’Epifania. In casa Juve, tiene inoltre banco la questione dei rinnovi contrattuali.

A parlarne è stato Maurizio Arrivabene, poco prima dell’ingresso in campo delle due squadre. Immancabile il tema Dybala, il cui contratto scade a giugno ma non è stato ancora rinnovato. Nonostante una ‘stoccata’ alla fedeltà dei giocatori, l’amministratore bianconero ha ribadito che i rapporti sono sereni: “Sono abituato a parlare chiaro. Oggi, l’attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in forma minore rispetto all’attaccamento per i procuratori – dice Arrivabene ai microfoni di Dazn – è facile parlare di attaccamento alla maglia, è più difficile dimostrarlo in campo.”

Juventus, il punto di Arrivabene su De Ligt e Dybala

Il dirigente bianconero ha poi elogiato i due calciatori, senz’altro tra i big della rosa della Juventus: “De Ligt è un grandissimo difensore. Dybala è il numero 10 – prosegue Arrivabene – loro devono fare il loro lavoro e noi il nostro.”

La prima parte di stagione non ha permesso alla Joya argentina di essere sempre in campo al fianco dei suoi compagni: “Dybala ha avuto parecchi problemi, quando ha giocato ha fatto bene – continua l’ad – De Ligt è sotto occhi di tutti, quando sarà il momento parleremo con loro così come con gli altri.”