215 milioni di euro: de Ligt ‘regala’ due colpi alla Juve

De Ligt è destinato a dire addio alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Intreccio com tre club

Le ultime parole di Raiola, uno che non parla mai a caso, sono una sentenza: “De Ligt è pronto per un nuovo step, lo sa anche lui”. La sentenza è chiara, l’olandese saluterà Torino in estate.

La Juve potrebbe non opporsi all’addio del classe ’99 che, del resto, darebbe grande respiro al disastrato bilancio. Oltre ai soldi che incasserebbe per il cartellino, infatti, i bianconeri risparmierebbe un bel po’ fronte ingaggio: ricordiamo che il ventiduenne di Leiderdorp, autore col Bologna di una grande prestazione e nel dopo di dichiarazioni che confermano la sua grande personalità difficilmente riscontrabile in giocatori della sua età, guadagna 10 e passa milioni di euro lordi bonus esclusi.

Ma quale potrebbe essere la prossima squadra di de Ligt? Sempre Raiola ha fatto intendere un qualcosa che in fondo si sa già da tempo, ovvero che sul suo assistito c’è anche il Paris Saint-Germain, col quale Raiola vanta rapporti eccellenti. Rumors di calciomercato

spingono proprio per la pista parigina, parlando di possibile offerta da 75-80 milioni di euro per il cartellino di de Ligt, al quale il club dell’emiro potrebbe arrivare a garantire un contratto quinquennale – l’attuale con la Juve scade a giugno 2024 – da 28 milioni di euro lordi. Per l’ex capitano dell’Ajax, in sostanza, il Psg arriverebbe a stanziare qualcosa come 215 milioni di euro, cifra che aiuterebbe i bianconeri a fare un mercato decente accontentando almeno in parte uno scontento Massimiliano Allegri.

Via de Ligt, il colpo sarebbe doppio: Vlahovic, il prescelto del livornese per l’attacco e il sostituto dello stesso 22enne.

Calciomercato Juventus, dall’Ajax l’erede di de Ligt

L’erede di de Ligt potrebbe arrivare dalla stessa Ajax. Il nome è quello di Perr Schuurs, connazionale e coetaneo del numero 4 bianconero che i ‘Lancieri’ potrebbero cedere di fronte a una offerta intorno ai 30 milioni di euro.