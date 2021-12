Calciomercato Juve, de Ligt via col ‘due per uno’: ritorno immediato

Sempre più insistenti le voci su un possibile addio di de Ligt alla Juventus: offrono il ‘due per uno’ ai bianconeri, ritorno immediato

Matthijs de Ligt rimarrà alla Juventus? Questa domanda sta cominciando ad attanagliare le menti dei tifosi bianconeri. A far scattare l’allarme ci ha pensato il potente procuratore del difensore olandese Mino Raiola. “Per de Ligt è arrivato il momento di fare un nuovo passo e anche lui è d’accordo”. L’ex Ajax, ovviamente, è un elemento che conta eccome nella rosa di Allegri, nonostante sia partito qualche volta dalla panchina.

La ‘Vecchia Signora’ ci punta tanto anche e soprattutto in ottica futuro. Il classe ’99 ha avuto bisogno di un periodo di attamento nel nostro campionato, meno intenso e più tattico. Piano piano sta raggiungendo una maturazione tale da poter prendere le chiavi della retroguardia. Ma vista la situazione non semplice che sta attraversando il club di Agnelli, a quanto pare non sarebbe così convinto di restare a Torino. Il noto agente ha già nominato alcuni top club che potrebbero tentare l’assalto: “Penso che sappiano tutti quali club citare per il suo futuro. La Premier League? Possono essere anche Barcellona, Real Madrid o Paris Saint Germain“. Insomma tre pretendenti mica da ridere. Ma la lista non finisce qui.

Pericolo de Ligt, offrono subito lo scambio ‘due per uno’ alla Juve: che ritorno

Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid per de Ligt. I ‘Colchoneros’ si trovano in una situazione d’emergenza nel reparto difensivo a causa degli infortuni subiti. Per questo motivo, con il calciomercato di gennaio alle porte, pare siano intenzionati a fare un tentativo già quest’inverno.

La valutazione di de Ligt è molto alta e si attesta sui 70 milioni di euro. Gli spagnoli, dal canto loro, metterebbero sul piatto i cartellini di Renan Lodi e Rodrigo De Paul, con l’argentino – deludente dall’approdo alla corte di Simeone – che tornerebbe in Italia a distanza di pochi mesi dal trasferimento dall’Udinese la scorsa estate. Il prezzo del primo è intorno ai 30 milioni, il centrocampista invece 40. Chiaramente si tratta di un affare quasi impossibile da realizzare. Le candidate all’acquisto di de Ligt fanno spavento e molto difficilmente la Juventus deciderebbe di privarsi subito di uno degli elementi migliori. Anche se quando si parla di mercato, come sempre, non si possono mai escludere sorprese.