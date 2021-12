Assalto a Chiesa, il due per uno fa tentennare la Juventus

Per Federico Chiesa grande interesse da parte delle big d’Europa: il due per uno potrebbe far tentennare la Juventus

Nessun incedibile: è questo il nuovo mantra del calciomercato che non ammette (o quasi) eccezioni. Lo ha sposato in pieno la Juventus alle prese con le difficoltà legate all’avvio di un nuovo corso con Allegri in panchina.

Uno dei perni dei bianconeri è sicuramente Federico Chiesa che per qualità ed età rappresenta al meglio la nuova filosofia societaria bianconera. Certo anche lui, come gli altri, non ha la dicitura incedibile sulla schiena e piace molto a diversi club esteri. La Juventus è pronta ad ascoltare le offerte, consapevole che davanti ad una proposta molto importante (70-80 milioni di euro) la cessione non è impossibile. Spera di convincere il club piemontese il Bayern Monaco, società da tempo interessata al calciatore. Soltanto ieri l’ex presidente Rummenigge ha elogiato Chiesa definendolo un giocatore da Bayern Monaco e il club bavarese in estate potrebbe far partire l’assalto.

Calciomercato Juventus, assalto Bayern a Chiesa: due per uno

Dalla Germania è pronto l’assalto a Federico Chiesa. L’ammirazione per il bianconero da parte dei bavaresi non è un segreto, così come la possibilità di inserire nell’affare alcuni calciatori che potrebbero spingere la Juventus a valutare la proposta. Il primo è Benjamin Pavard, 25 anni, terzino francese capace di disimpegnarsi al meglio anche al centro della retroguardia. Per Nagelsmann non è incedibile e il suo profilo potrebbe attirare la Juventus.

Ai bianconeri in aggiunta potrebbe essere proposto anche il cartellino di una vecchia conoscenza come Kingsey Coman. L’attaccante francese è in scadenza di contratto nel 2023 e le trattative per il rinnovo non decollano. Offrendolo il Bayern Monaco potrebbe così anche risolvere il problema del prolungamento ed evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Riflessioni in corso con l’eventuale proposta del Bayern Monaco che potrebbe far tentennare la Juventus.