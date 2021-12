Allarme Covid in Serie A | UFFICIALE: l’Asl blocca tutto, gara a rischio

Un match della 19esima giornata di Serie A è a rischio e potrebbe saltare causa Covid: calciatore positivo, arriva il comunicato ufficiale

Il Covid, che sta già creando diversi problemi in Premier League, torna a far spavento anche alla Serie A. È stata riscontrata, infatti, la positività al coronavirus di un calciatore della Salernitana. La squadra granata sarà impegnata domani nel match contro l’Udinese in trasferta.

Ma l’Asl locale, a seguito della notizia ricevuta, ha deciso di bloccare la partenza della squadra di Colantuono direzione Udine. A conferma di ciò, è arrivato il comunicato ufficiale del club di Salerno. La gara si potrebbe ancora giocare, ma prima bisognerà attendere i risultati dei tamponi molecolari effettuati dal resto della squadra questo pomeriggio.

Serie A, Udinese-Salernitana a rischio per Covid

Si legge nella nota del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito della rilevata positività al Covid-19 di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato.

A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti i componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari.

Qualora i tamponi risultassero negativi, la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguirannpo ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore“.