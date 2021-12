Il deludente momento della squadra di Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi dal prossimo calciomercato: i nomi in ballo

Sconfitta condita dalle mille polemiche, quella incassata dal Milan di Pioli nel posticipo della 18a giornata di Serie A, a San Siro, contro il Napoli. I rossoneri vivono una situazione delicata, dopo aver perso la vetta in campionato, adesso con l’Inter lontana già 4 punti. Il club di via Aldo Rossi ha quindi bisogno di muoversi tempestivamente nella prossima ed imminente sessione di calciomercato. Gennaio può quindi regalare almeno un rinforzo di spessore per la trequarti del ‘Diavolo’: ecco il piano di Maldini e Massara. Le recenti prestazioni di Brahim Diaz, l’ultima proprio contro il Napoli, hanno gettato ombre sul possibile futuro, con riscatto dal Real, del talento spagnolo in quel di Milanello.

Ecco perchè i vertici rossoneri stanno già sondando il terreno per un eventuale rinforzo proprio in quella zona del campo. Resta sempre viva la pista che porta al gioiello del Brest, vicinissimo in estate a vestire la maglia del Milan, Romain Faivre. Il 23enne francese ha già segnato 7 reti e firmato 5 assist vincenti ma non è il solo seguito da vicino da Maldini e Massara.

Milan, non solo Faivre: scambio possibile in Serie A

Un nuovo trequartista in quel di Milanello: non c’è solo Roman Faivre nel mirino. Piace da diversi mesi il danese Damsgaard, accostato anche alla Juventus, ma le condizioni fisiche del gioiello della Sampdoria frenano per il momento i dirigenti di via Aldo Rossi.

L’ultima idea della società meneghina potrebbe vedere un possibile assalto a Luis Alberto, attraverso lo scambio con Romagnoli.

Il trequartista della Lazio è in rotta di collisione con il club biancoceleste ormai da mesi: il Milan sogna, con tre pedine di primissimo ordine per la trequarti di Pioli.