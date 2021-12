Calciomercato Milan, cercasi attaccante: colpo a sorpresa in Serie A

Milan a caccia di rinforzi anche in attacco: il possibile colpo a sorpresa in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

È arrivata un’altra sconfitta per il Milan di Pioli nello scontro diretto col Napoli. La beffa finale col gol annullato a Kessié dal Var, destinato a far ancora discutere, ha consegnato i tre punti alla squadra di Spalletti che hanno agganciato proprio i rossoneri a -4 dall’Inter campione d’inverno con un turno di anticipo.

L’attacco del Milan va ancora a secco: nelle ultime settimane, infatti, Ibra e compagni stanno facendo fatica a trovare la via della rete con continuità, e anche ad Udine Pioli è stato salvato da una prodezza dell’attaccante svedese. Pellegri è ancora un oggetto misterioso e Ibrahimovic e Giroud vanno gestiti tra infortuni e minutaggio: come noto, la dirigenza rossonera è così alla ricerca di un nuovo centravanti per il presente e futuro del club. Ecco la nuova ipotesi in Serie A. Tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, occhi su Beto: i dettagli

I problemi fisici di Rebic e Giroud, che è appena rientrato dopo l’infortunio, e le condizioni di Ibrahimovic, porteranno con ogni probabilità a nuovi interventi in attacco da parte della dirigenza rossonera. Sono già diversi i nomi accostati, da Belotti che è al momento in prima fila a Jovic, fino al sogno Vlahovic. Un nome nuovo potrebbe però arrivare dalla Serie A: si tratta di Beto, una delle grandi rivelazioni del campionato in questa prima parte di stagione. L’attaccante classe 1998 dell’Udinese ha già realizzato 7 gol in Serie A, uno dei quali proprio contro il Milan. Il club friulano ha acquistato Beto in prestito con obbligo di riscatto per 7 milioni di euro più 3 eventuali di bonus. Maldini e Massara potrebbero così anticipare i tempi e fare subito un tentativo per il centravanti, sborsando una cifra di poco superiore. Staremo a vedere.