La Juventus segue con attenzione il futuro di Lucas Torreira, centrocampista in prestito alla Fiorentina dall’Arsenal: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri sembra aver trovato una certa quadra nelle ultime gare ufficiali. I bianconeri, nonostante il dolorosissimo pareggio in casa del Venezia di Paolo Zanetti, a cavallo fra la fine del mese di novembre e dicembre hanno iniziato a trovare la giusta continuità di risultati nel campionato italiano di Serie A. Anche nell’ultima uscita, contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il tecnico livornese ha messo in campo una squadra quadrata e in grado di subire il meno possibile da un attacco di qualità e quantità come quello felsineo. Inoltre, sono arrivati i gol firmati da un Alvaro Morata in grande crescita e dalla garanzia in fascia che risponde al nome di Juan Cuadrado.

Note positive che non riescono comunque a celare le molte lacune della rosa bianconera, a partire dal centrocampista. Massimiliano Allegri ha assoluto bisogno di un regista di ruolo in grado di dettare i tempi alla squadra. Il nome caldo in ottica calciomercato, per la prossima estate, potrebbe essere quello di Lucas Torreira, attualmente in prestito ai rivali della Fiorentina dall’Arsenal di Mikel Arteta.

Calciomercato Juventus, ecco la situazione di Torreira

Lucas Torreira sta impressionando in questa stagione con la maglia della Fiorentina. Il giocatore uruguaiano è in prestito con diritto di riscatto dall’Arsenal. La cifra per ottenere il cartellino dell’ex giocatore della Sampdoria è di circa 15 milioni di euro, non elevatissima, ma al momento una sua conferma da parte della Viola non è da dare per scontata. In quest’ottica potrebbe inserirsi la Juventus pronta a farsi avanti per Torreira e beffare anche la Fiorentina. Il giocatore è in scadenza di contratto con i Gunners nel 2023.