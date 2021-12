Il futuro di Matthijs de Ligt è sempre incerto. Il giovane centrale olandese potrebbe dire addio: assalto al suo sostituto

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a colpi importanti in vista dei prossimi mesi. Il club bianconero è al lavoro per trovare anche un possibile sostituto di Matthijs de Ligt in caso di addio dello stesso centrale olandese.

Così la Juventus potrebbe mettere già nel mirino i possibili sostituti dell’olandese: ormai da tempo piace alla dirigenza bianconera proprio il connazionale di De Ligt, ora al Lille, il centrale difensivo Sven Botman, classe 2000, che finora ha collezionato 15 presenze complessive tra Ligue1 e Champions League trovando anche la via del gol in campionato.

Calciomercato Juventus, de Ligt saluta: Milan superato

Il Milan, che ha seguito da tempo il giocatore, dovrebbe così cambiare strategia ed obiettivo per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Stefano Pioli. La Juventus dovrà così programmare la prossima campagna acquisti per essere all’altezza anche in campo europeo. L’obiettivo resta quello di pianificare un nuovo progetto tecnico-tattico con Massimiliano Allegri sempre alla guida. Lo stesso noto agente di De Ligt, Mino Raiola, ha fatto intendere che in estate potrebbe arrivare la cessione per un nuovo capitolo della sua luccicante carriera.