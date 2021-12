Juventus show nel mercato di gennaio: due partenze e doppio colpo

La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste assolute dell’ormai imminente calciomercato invernale. Due colpi per Massimiliano Allegri

Per conquistare almeno il quarto posto e andare avanti il più possibile in Champions, nel calciomercato di gennaio la Juventus sarà chiamata a rinforzare la squadra con almeno un paio di innesti. Nello specifico un centrocampista e un centravanti.

Prima di comprare, però, i bianconeri dovranno cedere. Cessioni vere, come potrebbero essere quelle di Dejan Kulusevski e Weston McKennie: entrambi potrebbero finire in Premier League, ovvero dove i soldi proprio non mancano. Per lo svedese si sta facendo sempre più concreta la pista che conduce dritto all’Arsenal, già incontratosi con l’entourage del classe 2000. I ‘Gunners’ fanno sul serio per l’ex Parma, che in questi mesi non ha certo conquistato il cuore di Allegri, tanto che potrebbero arrivare a stanziare la bellezza di 30 milioni di euro. Non da escludere però l’inserimento del Tottenham di Conte e Paratici, anche se le priorità degli ‘Spurs’ sembrano essere altre.

Per McKennie potrebbe invece farsi avanti il Manchester United di Ralf Rangnick e, soprattutto, di Cristiano Ronaldo. Lo statunitense sembra perfetto per il calcio inglese, coi ‘Red Devils’ che possono arrivare a stanziare qualcosa come 20 milioni di euro. Tra l’ex Schalke 04 e Kulusevski nelle casse finirebbero in sostanza sui 50 milioni, qualcosa in più tenendo in considerazione il ‘risparmio’ dei loro ingaggi lordi (3,2 milioni il primo, 4,6 il secondo). Con le loro partenze Cherubini e soci potrebbero provare davvero ad accontentare Allegri, acquistando centrocampista e bomber.

Calciomercato Juventus,

I prescelti dell’allenatore livornese sono noti, o almeno uno lo è: Dusan Vlahovic della Fiorentina, in scadenza nel 2023 (il rinnovo è impossibile) e valutato non meno di 60 milioni. L’altro, per quanto riguarda la mediana, può essere lo svizzero Zakaria, in scadenza a giugno con il Borussia M’Gladbach e obiettivo pure della Roma di Mourinho.