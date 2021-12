La Juventus lavora al ‘PogBack’: doppia contropartita nell’affare

La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba, e lavora all’accordo col Manchester United: doppia contropartita nell’affare

Ultime due giornate di Serie A prima della sosta per le feste natalizie, con la Juventus che affronterà due avversari ostici come Bologna e Cagliari. Subito dopo si apriranno le porte del calciomercato invernale, dove la Juventus continua ad avere un grande sogno. Il ritorno di Paul Pogba.

Il centrocampista del Manchester United è in scadenza di contratto con i ‘Red Devils’ e la società bianconeri potrebbe provare ad anticipare la concorrenza già a gennaio, mettendo sul piatto ben due contropartite per convincere il club inglese.

Juventus, spiragli per il ritorno di Pogba: due giocatori nell’affare

Tra Paul Pogba e la Juventus il legame è sempre rimasto forte e speciale. Il centrocampista si avvicina alla scadenza del contratto con il Manchester United, allora perché non sognare un ritorno in bianconero. La Juventus potrebbe così tentare il colpaccio già a gennaio, senza attendere l’estate in cui il francese andrà in scadenza.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, la Juventus sarebbe la meta preferita da Pogba, così i bianconeri potrebbero mettere sul piatto due contropartite per convincere lo United. La prima sarebbe Adrien Rabiot, centrocampista in calo nella Juventus che potrebbe salutare Torino. La seconda contropartita potrebbe essere Alex Sandro, il cui rendimento in bianconero è in evidente calo e che potrebbe trovare maggiori stimoli altrove. Dunque si riaccendono le speranze juventine per il ‘PogBack’.