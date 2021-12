Milan d’anticipo per il bomber: ‘sgarbo’ a Juve e Inter

Il Milan brucia sul tempo Juventus e Inter per il giovane bomber e offre una contropartita: i dettagli

In Serie A le big guardano al mercato di gennaio ma con un occhio anche ai possibili colpi estivi. In particolare Milan, Juventus e Inter si contendono uno dei centravanti più promettenti del calcio italiano ma i rossoneri potrebbero avere la carta giusta per spuntarla e avere la meglio sulle rivali.

Il giocatore nel mirino delle tre big di Serie A è Gianluca Scamacca, rivelazione di questa prima parte di campionato. Dopo essersi messo in mostra nella Nazionale Under-21 e al Genoa nella scorsa stagione, realizzando 8 gol in 27 presenze, quest’anno è tornato al Sassuolo e facendo ancora meglio. Già 5 reti in 17 presenze, alcune delle quali contro le prime della classe come Napoli e Milan. Il centravanti classe ’99 è stato anche chiamato in Nazionale maggiore da Roberto Mancini e gode di un’attenzione importante in questo momento. Il Milan vuole bruciare sul tempo Inter e Juve in vista di giugno e sembra aver trovato la contropartita ideale per spostare gli equilibri.

Il Milan offre Pobega al Sassuolo per Scamacca

Il Sassuolo a giugno potrebbe perdere anche un altro dei suoi gioielli, Davide Frattesi. Il centrocampista classe ’99 ha preso le eredità di Manuel Locatelli e sta disputando un ottima prima parte di stagione, tanto da aver già attirato l’attenzione di molti club. La sua eventuale cessione a giugno costringerebbe Carnevali a trovare un sostituto all’altezza in quella zona di campo e il Milan potrebbe offrirglielo.

I rossoneri, infatti, offrirebbero al Sassuolo il cartellino del centrocampista classe ’99, Tommaso Pobega che, attualmente in prestito al Torino, oltre ad aver realizzato 3 gol in campionato con la maglia granata, ha anche ricevuto la chiamata del CT Mancini. Un giocatore che potrebbe far molto comodo ai neroverdi e che ha una valutazione di circa 8 milioni di euro. Carnevali, però, per Scamacca a fine stagione potrebbe chiedere anche 30 milioni di euro e di conseguenza il Milan dovrebbe inserire anche una parte cash. L’inserimento di Pobega, però, darebbe una spallata decisiva a Inter e Juventus nella corsa al centravanti.