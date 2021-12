Bomber a sorpresa: il Milan sfida il Paris Saint-Germain

Possibili interventi anche in attacco per il Milan in vista della sessione invernale di calciomercato: nome nuovo e sfida al PSG

Al via tra pochi minuti il penultimo turno di Serie A del 2021 con i due anticipi Lazio–Genoa e Salernitana–Inter. A chiudere il weekend sarà invece il big match tra Milan e Napoli, rispettivamente seconda e quarta forza del campionato.

I rossoneri per restare attaccati all’Inter, la squadra di Spalletti per superare l’emergenza e rimanere in scia nella corsa scudetto. Sarà una sfida cruciale per entrambe le squadre che sono reduci da periodi piuttosto difficili. Il Milan è stato eliminato dalla Champions League e ha perso la vetta della Serie A, il Napoli è scivolato al quarto posto e a 4 punti dall’Inter di Simone Inzaghi. A pesare per Pioli e Spalletti sono state soprattutto le assenze in attacco: Leao, Rebic e Giroud da una parte e Osimhen dall’altra. In particolare, la dirigenza rossonera sta ragionando se intervenire subito sul mercato per rinforzare un reparto offensivo al momento sostenuto dal solo Ibrahimovic. Ecco il possibile colpo a sorpresa a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO Altobelli: “Inzaghi una conferma. Vlahovic? Pronto al grande salto”

Calciomercato Milan, bomber a sorpresa: tutti i dettagli

Il nome nuovo per l’attacco rossonero potrebbe essere quello di Arthur Cabral, centravanti di proprietà del Basilea che ha già collezionato ben 27 gol e 8 assist nelle prime 30 presenze stagionali. Il brasiliano classe 1998 è stato già accostato al PSG per l’eventuale sostituzione di Icardi, sempre più nel mirino della Juventus. Maldini e Massara potrebbero così fare subito un tentativo per anticipare i parigini, che dovranno prima liberarsi di Mauro Icardi. La sua valutazione si aggira già intorno ai 20-25 milioni di euro e potrebbe essere destinata a salire.