Intreccio clamoroso, la Juventus con le mani vuote: niente bomber

La Juventus cerca il cambio in attacco ma l’addio a Morata è controproducente: sfuma un altro affare in avanti

Non è un momento esaltante quello della Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi in questi mesi e ora dista ben 12 punti dalla vetta della classifica occupata dall’Inter. I bianconeri sanno che ci sono problemi anche all’interno della rosa e per questo studiano nuovi colpi per le prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juventus, si allontana Icardi: il motivo è legato a Morata

Anche l’attacco sta deludendo le attese e la Juventus continua a lavorare e studiare nuove mosse per rinforzare il reparto avanzato nei prossimi mesi. Probabilmente non sarà riscattato Alvaro Morata che farà così ritorno all’Atletico Madrid visto che il suo rendimento è sicuramente al di sotto delle aspettative della società.

Questa mossa però potrebbe anche ritorcersi contro alla stessa Juventus. Anche i ‘Colchoneros’ non vorrebbero trattenere Morata e per questo potrebbe nascere un’operazione tra gli spagnoli e il PSG per portare Mauro Icardi alla corte di Simeone. L’idea sarebbe quella di farsi dare subito l’argentino promettendo Morata al club francese a giugo. Qualora l’affare andasse in porto, la Juventus sarebbe beffata proprio dall’Atletico e dal suo Morata.

I bianconeri infatti vogliono il bomber argentino per rinforzare il proprio reparto avanzato ma non è escluso a questo punto che l’affare sfumi del tutto.