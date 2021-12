Juventus e Inter, niente affare a zero: assalto improvviso del Barcellona

Juventus e Inter pensano già alle occasioni di calciomercato ma un affare potrebbe sfumare: assalto del Barcellona

Dopo i primi mesi di Serie A, Juventus e Inter stanno vivendo dei percorsi opposti almeno per ciò che concerne la Serie A. I bianconeri occupano la sesta posizione in classifica e sono ben dodici punti dietro ai nerazzurri, che a loro volta invece sono in vetta al campionato italiano.

LEGGI ANCHE >>> Intreccio clamoroso, la Juventus con le mani vuote: niente bomber

Calciomercato, Juventus e Inter beffate: il Barcellona tenta il colpo a zero

Sia la Juventus che l’Inter intanto lavorano sul calciomercato e pensano ai possibili affari in arrivo anche dall’estero. Entrambe le società hanno nel mirino Alex Witsel, centrocampista classe 1989 di proprietà del Borussia Dortmund ma che potrebbe presto lasciare la Germania: il suo contratto infatti è in scadenza nel mese di giugno.

LEGGI ANCHE >>> Soldi più giocatore: Conte anticipa l’Inter a gennaio

Sulle sue tracce però non sembrano esserci soltanto i due club italiani, per questo l’approdo in Serie A non è così scontato. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, anche il Barcellona lo avrebbe messo nel mirino e potrebbe approdare in terra catalana nei prossimi mesi, visto che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto.

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, Sampdoria-Torino 2-1: decisivi Quagliarella e Verre

In questa stagione, Witsel è sceso in campo in 14 occasioni in Bundesliga e ha disputato sei gare in Champions League.