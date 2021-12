Coppa Italia, Sampdoria-Torino 2-1: decisivi Quagliarella e Verre

Agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Juventus ci andrà la Sampdoria. Battuto il Torino per 2-1 grazie a Quagliarella e Verre

Una delle partite più interessanti dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, tra Sampdoria e Torino, vede trionfare i padroni di casa per 2-1. I gol di Quagliarella e Verre regalano a D’Aversa gli ottavi di finale, dove affronteranno la Juventus.

Bastano solamente sedici minuti a Fabio Quagliarella per mettere la firma sul match. Infatti quando Mandragora atterra Depaoli in area di rigore, è proprio il bomber blucerchiato a segnare dagli undici metri il gol del 2-1. Nella ripresa è sempre un calcio di rigore a regalare il pari al Torino, questa volta a trasformarlo è Mandragora, che riporta in parità il match. Parità che dura solamente sei minuti, perché all’ora di gioco la Sampdoria torna di nuovo in vantaggio grazie al sinistro di Verre che fa 2-1 e decide il match. Ora per D’Aversa e i suoi ci sarà la Juventus da affrontare agli ottavi di finale.

Coppa Italia, Sampdoria-Torino 2-1: il tabellino del match

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Dragusin, Chabot (70′ Colley), Ferrari, Murru; Depaoli, Thorsby (46′ Silva), Askildsen, Ciervo (70′ Candreva); Verre (81′ Gabbiadini), Quagliarella (71′ Caputo). All. D’Aversa.

TORINO (4-3-3): Berisha; Ola Aina (80′ Praet), Izzo, Buongiorno (70′ Rodriguez), Ansaldi; Baselli, Rincon, Mandragora (80′ Kone); Linetty (61′ Warming), Zaza, Brekalo (70′ Pjaca). All. Juric.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 16′ Quagliarella, 54′ Mandragora, 60′ Verre