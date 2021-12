Tre cessioni per il super colpo, la regia di Mendes in casa Juventus

Sarà un gennaio decisivo in casa Juventus sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni. I bianconeri pensano al super colpo grazie a Mendes

La sessione invernale, mai come questa volta, sarà decisiva in casa Juventus per porre rimedio agli errori del passato. Così la società bianconera sarebbe già al lavoro per individuare colpi suggestivi in vista della seconda parte di stagione. In caso di cessioni importanti, pronto il top player grazie al lavoro del potente agente portoghese Jorge Mendes.

La Juventus continua a lavorare in maniera attiva sul fronte calciomercato per arrivare a colpi suggestivi in futuro. I bianconeri potrebbero mettere a segno tre cessioni importanti a gennaio con gli addii di Ramsey, Arthur e Kulusevski, che non godono di una fiducia illimitata da parte del loro allenatore Massimiliano Allegri. Jorge Mendes è sempre in contatto con la Juventus per il colpo Joao Felix, in uscita dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Joao Felix per il colpo in attacco

Se non ci sarà cessioni a gennaio, i discorsi per Joao Felix sarebbero rimandati così a giugno per allestire nuovamente una rosa super competitiva da affidare a Massimiliano Allegri. Un intreccio di mercato suggestivo per poi programmare al meglio la prossima stagione della Juventus. Joao Felix non sarebbe più felice sotto la gestione Simeone con il feeling che non è mai nato del tutto tra il portoghese e l’allenatore argentino. Il suo futuro sarà altrove con le big d’Europa pronte a fare follie per il talentuoso giocatore, esploso con la maglia del Benfica prima del suo trasferimento in Spagna.