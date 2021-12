Icardi-Juventus: arriva la svolta: il Paris Saint-Germain dice sì

La Juventus e Mauro Icardi potrebbero convolare ben presto a nozze: svolta vicina per il ritorno dell’argentino in Serie A

Se il campo parla di un’imminente sfida in casa del Bologna di Mihajlovic per tentare di risalire la classifica, assolutamente deludente in campionato, certamente diverso è il discorso che riguarderà i movimenti in sede di calciomercato del club torinese. I vertici bianconeri sono a caccia di un nuovo centravanti che, con ogni probabilità, raccoglierà le chiavi dell’attacco di Allegri al posto di Morata che difficilmente rimarrà a Torino oltre il 30 giugno. Non è certamente un mistero che Mauro Icardi sia il grande colpo in canna della Juventus per il prossimo mercato invernale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, il destino dell’ex capitano dell’Inter sarebbe ormai segnato. La folta concorrenza allontana Icardi dal PSG: l’argentino vuole tornare protagonista e potrebbe farlo, ancora una volta, in Serie A. La società francese avrebbe dunque deciso di lasciar partire già nel mese di gennaio l’attaccante, per reinvestire il tesoretto per rinforzare altri reparti.

Icardi alla Juventus, accordo vicino: le cifre

Se la priorità della Juventus era Cavani, adesso visto l’allontanarsi dell’ex Napoli, il nome di Icardi può davvero rappresentare il colpo di spessore in attacco richiesto da Massimiliano Allegri. Il sito spagnolo sottolinea come la richiesta del PSG per il cartellino di Icardi sia adesso di soli 30 milioni di euro.

Un addio che si avvicina a grandi passi così come è meno distante la firma con la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe puntare ad un prestito, con diritto di riscatto al termine dell’attuale stagione: il futuro di Mauro Icardi è sempre più vicino a tingersi di bianconero.

In questa stagione con il PSG, Icardi ha segnato solo 3 reti, in 18 presenze con la squadra di Tuchel e 748′ in campo.