La Juventus mette nel mirino il nome di Leander Dendoncker, centrocampista belga del Wolverhampton: le ultime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri domani pomeriggio a Bologna sfiderà la squadra di Sinisa Mihajlovic in occasione della diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri, dopo qualche vittoria in fila fra Champions League e Serie A, si sono fermati sabato scorso in casa del Venezia con un pareggio decisamente deludente, soprattutto in vista della corsa per un posto nell’Europa che conta la prossima stagione considerando la potenza delle prime quattro in classifica che stanno correndo in campionato: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Luciano Spalletti, il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi.

La Juventus sta avendo diversi problemi anche dal punto di vista dell’organico. A centrocampo infatti i bianconeri non stanno rendendo come ci si aspettava e servirebbe un mediano di qualità in grado di dettare al meglio i tempi di gioco. Il nome nuovo è quello di Leander Dendoncker, centrocampista del Wolverhampton che in questa stagione sta trovando meno spazio in Premier League e che potrebbe diventare un nuovo obiettivo di calciomercato per gennaio.

LEGGI ANCHE >>Calciomercato Juventus, il Barcellona sbarca a Torino: contatti in corso

LEGGI ANCHE >> Tre cessioni per il super colpo, la regia di Mendes in casa Juventus

Calciomercato Juventus, obiettivo Dendoncker: i dettagli

Dendoncker è un classe 1995 e una valutazione in sede di calciomercato di circa 25 milioni di euro. Il contratto del giocatore belga è in scadenza nel 2023 e la Juventus potrebbe accelerare le operazioni grazie a buoni uffici con Jorge Mendes, super procuratore anche di Cristiano Ronaldo, che ha un ruolo di spicco anche all’interno dei Wolves, nonostante non sia strettamente il procuratore di Dendoncker. In ogni caso, per completare l’arrivo di un centrocampista, è necessaria la partenza di qualcuno e il maggior indiziato resta Aaron Ramsey, ex Arsenal anch’egli in scadenza nel 2023.