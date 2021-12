Lega Serie A, in campo con l’iniziativa #quandoqualcunoscompare

Iniziativa della Lega Serie A per sensibilizzare il paese su un tema che coinvolge tantissime persone, in particolare minori

Questa mattina la Lega di Serie A e il Commissario straordinario per le persone scomparse annunciano una intesa per indire una giornata della seconda parte del campionato, tra gennaio e maggio del 2022, ad un tema di grande impatto sociale che è proprio quello delle persone scomparse.

Parliamo di un fenomeno globale che solo in Italia coinvolge 17.000 persone all’anno, con una dominanza di minori e categorie più deboli. Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino e il prefetto Silvana Riccio, responsabile dell’Ufficio del Commisssario per le persone scomparse che fa parte della Presidente del Consiglio ma opera con personale del Ministero dell’Interno, annunceranno l’iniziativa intitolata “#quandoqualcunoscompare chiama subito il 112”. D’altra parte non è un mistero che la soluzione ai fenomeni di scomparsa delle persone arrivi anche grazie ad una attività combinata di collaborazioni dei cittadini e di sensibilizzazione dei media.

Ci sono storici format televisivi e altrettanto storiche organizzazioni nazionale e internazionali che sul fenomeno degli scomparsi hanno offerto e continuano ad offrire un contributo fondamentale. In questa ostica la cassa di risonanza che possono dare lo sport, e il calcio in particolare, sono innegabili.

Serie A, anche la Roma e Smalling in campo per ritrovare i ragazzi scomparsi

Da qualche anno la Roma, per esempio, svolge un’opera meritoria in questa direzione abbinando spesso alla presentazione di un giocatore il caso di una scomparsa. Successe per esempio, per ben due volte, in occasione dell’arrivo e del ritorno di Chris Smalling a Trigoria: nel 2019 e poi nel 2020, grazie anche alla collaborazione di Missing Children oltre ai due video di abbinamento con il difensore centrale inglese, vennero ritrovati due adolescenti scomparsi in situazione diverse.

Da quando il club giallorosso ha aderito autonomamente a questa campagna sono stati 7 i ritrovamenti. Oggi, come scrive il Corriere dello Sport, la Lega e l’Alto Commissario per le persone scomparse annunciano questa importante campagna di sensibilizzazione che dovrebbe scegliere una giornata di gare tra febbraio e marzo prossimi