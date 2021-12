Dalla Juventus nella Capitale: rinnovo e colpo immediato

Il calciomercato di gennaio può vedere una cessione da parte della Juventus: il giocatore saluta Torino ma resta in Serie A

La Serie A si appresta a vivere una nuova giornata che può portare risvolti importanti anche per quanto riguarda la parte alta della classifica. Con il Milan che nelle ultime settimane sta facendo fatica e che se la vedrà con il Napoli, l’Inter potrebbe avere vita facile in casa della Salernitana mentre la Juventus volerà a Bologna, contro la squadra di Mihajlovic. Dal campo al calciomercato, proprio i bianconeri valutano un addio nelle prossime settimane.

La ‘Vecchia Signora’ ha la necessità di sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per fare spazio a nuovi innesti, nel mese di gennaio. Uno dei probabili partenti è certamente Daniele Rugani che, con la squadra bianconera, fatica a trovare spazio e vuole giocare con continuità. Il centrale toscano è in scadenza nel 2023 e potrebbe dire addio alla Juventus, pur restando in Serie A a partire dal prossimo gennaio.

Addio Juventus, Rugani resta in Serie A

4 presenze e solo 188′ in campo per Rugani agli ordini di Allegri. Ecco perchè il difensore 27enne può concretamente rappresentare il primo ‘regalo’ del 2022 di Claudio Lotito a Maurizio Sarri. Il rinnovo ormai annunciato del tecnico biancoceleste porterà con sè, quindi, un nuovo colpo per la gioia di Sarri.

Con Luiz Felipe in scadenza nel giugno 2022, la priorità della Lazio è cautelarsi e Rugani rappresenterebbe il perfetto profilo, visto che l’allenatore lo conosce bene sin dai tempi di Empoli.

Situazione in via di definizione, con Rugani alla Lazio che è molto più di un’idea: il centrale protagonista sull’asse Torino-Roma.