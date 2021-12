Conte dice sì, via libera al Milan: colpaccio a gennaio

Il Milan puà mettere a segno un colpo di spessore già a gennaio: c’è il via libera di Conte, Pioli può esultare

Il Milan deve riordinare le idee e ripartire, in Serie A, dalla difficile sfida contro il Napoli. Un match ad alta quota per i rossoneri che hanno perso la vetta in favore dell’Inter e che nelle ultime settimane hanno mostrato un calo preoccupante. Dal calcio giocato al calciomercato, il ‘Diavolo’ è già attento a quelle che possono rappresentare occasioni ghiotte per la squadra allenata da Stefano Pioli. In tal senso, arriva dall’Inghilterra un’indiscrezione che può far gioire il club meneghino.

Con la Coppa d’Africa che priverà la mediana rossonera di Bennacer e Kessie, per la società di via Aldo Rossi è tempo di cercare nuovi rinforzi di peso per continuare a sperare nello scudetto. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il Tottenham avrebbe già chiarito quale sarà il futuro di Dele Alli nel 2022. Il club inglese ha dato il via libera al talento classe 1996 per partire già nel prossimo calciomercato invernale.

Milan, via libera al prestito di Dele Alli

Il portale britannico sottolinea come sia Antonio Conte che Fabio Paratici abbiano già effettivamente dato il via libera al centrocampista, in scadenza il 30 giugno 2024 con gli ‘Spurs’, per salutare a titolo temporaneo la squadra londinese.

Solo 2 le reti con 1 assist per Dele Alli in questa stagione, in 14 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

Alla finestra ci sarebbe quindi il Milan, che segue il 25enne inglese da tempo e a caccia di rinforzi di peso per le prime settimane del 2022: aumentano le possibilità di un prestito di Dele Alli in rossonero.