Calciomercato Inter, jolly e scambio in Serie A: Spalletti ko

Mirino sulla corsia di sinistra per l’Inter che ha da svecchiare il reparto. In Serie A c’è un ragazzo interessante: sfida con Spalletti e il Napoli

La corsa scudetto dell’Inter sembra ormai lanciatissima grazie alla straordinaria rimonta dell’ultimo mese e mezzo. I nerazzurri sono attualmente in vetta alla classifica ed hanno trovato la quadra giusta sotto i dettami di Simone Inzaghi, che ha saputo valorizzare al massimo quasi tutti gli elementi a disposizione della rosa. Al di fuori del rettangolo verde invece la società lavora sul prossimo futuro della squadra, con particolare attenzione al capitolo rinnovi che resta di enorme attualità.

Tra i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2022 c’è anche Ivan Perisic, che prima con Conte e poi con Inzaghi è divenuto a dir poco fondamentale nella manovra nerazzurra. La nuova giovinezza del croato potrebbe spingere l’Inter a spingersi in la per il rinnovo, anche se resta una cifra alta in relazione proprio all’età dell’ex Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, Parisi per ringiovanire la fascia: il jolly per battere il Napoli

Al netto di tutto l’Inter guarda anche al futuro della corsia sinistra, con un nuovo esterno giovane che possa rinverdire il reparto e candidarsi ad un posto tra qualche tempo. Il mirino potrebbe finire in Serie A, dove anche nell’ultima sfida al Maradona contro il Napoli, è sbocciato il talento di Fabiano Parisi, giovane terzino sinistro italiano classe 2000 che sta dimostrando enormi doti di corsa e qualità sia in fase offensiva che difensiva.

Il 21enne dopo tanta panchina sta conquistando il posto in squadra da titolare e la sua crescita si registra a vista d’occhio tanto da attirare da tempo su di se le mire del Napoli di Spalletti. In questo contesto però potrebbe inserirsi prossimamente anche la stessa Inter, sempre attirata dal mercato dei giovani. Marotta avrebbe inoltre anche la carta giusta ovvero Andrea Pinamonti, ora in prestito proprio ad Empoli e che potrebbe essere usato come jolly in scambio per sbaragliare la concorrenza forte dell’ex Luciano Spalletti.