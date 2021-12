Serie A, Roma-Spezia 2-0: missione compiuta per Mourinho

Il confronto tra Mourinho e Thiago Motta lo vince lo Special One: Roma-Spezia finisce 2-0, tre punti grazie a Smalling e Ibanez

Il match dello Stadio Olimpico tra Roma e Spezia ha chiuso la diciassettesima giornata di Serie A. Per i giallorossi era fondamentale rialzare la testa e conquistare i tre punti dopo le pesanti sconfitte contro Bologna e Inter. Missione compiuta per lo Special One e i suoi, che passano in vantaggio già al 6′ minuto del primo tempo con Smalling.

Il centrale inglese è bravo a sfrutta in ribattuta al volo il colpo di testa di Abraham su calcio d’angolo. I capitolini vanno poi alla ricerca del raddoppio e nella prima frazione di gioco l’attaccante ex Chelsea prende l’ennesimo legno stagionale. L’appuntamento col gol giallorosso viene soltanto rimandato. Nella ripresa ci pensa Ibanez ad allungare il punteggio sempre dopo un corner. Gli ospiti provanno a rendersi pericolosi, ma non riescono ad impensierire più di tanto un attento Rui Patricio. Nel finale viene espulso per doppia ammonizione Felix, subentrato al posto di Mayoral al 64′, a causa di un’esultanza reiterata dopo un suo gol annullato dall’arbitro per fallo di mano. Mourinho batte Thiago Motta abbastanza agevolmente e riaggancia la Juventus.

Serie A, Roma-Spezia 2-0: tabellino e classifica

Di seguito il tabellino della gara e la classifica.

Roma-Spezia 2-0: 6′ Smalling (R), 56′ Ibanez (R)

CLASSIFICA Serie A: Inter 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Roma 28, Juventus 28, Empoli 26, Lazio 25, Bologna 24, Hellas Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.