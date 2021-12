Nuovi sorteggi Champions live: le avversarie delle italiane

La Juventus e l’Inter sperano in un nuovo sorteggio favorevole: le avversarie delle italiane in Champions League nel nuovo sorteggio

Si riparte alle 15 con i nuovi sorteggi di Champions League. Quello che è successo in quelli delle 12 è sicuramente un qualcosa di inedito, con l’errore nella disposizione delle avversarie del Villareal, che ha portato alla ripetizione del sorteggio.

Così per Juventus e Inter, che avevano inizialmente pescato Sporting Club de Portugal e Ajax, torna la possibilità di pescare una delle grandi della Champions League. Dunque per i bianconeri, testa di serie dopo il passaggio come prima, ci sarà nuovamente la possibilità di pescare una tra: Atletico Madrid, Benfica, PSG, Salisburgo, Sporting CP, Villarreal. Mentre per l’Inter, seconda dietro al Real Madrid nella fase a gironi, le avversarie possibili saranno: Bayern Monaco, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United.

Sorteggi Champions League: le avversarie di Inter e Juventus

La fortuna ha baciato Juventus e Inter nel primo sorteggio di Champions League, e si spera possa farlo anche in questo secondo. In questi minuti l’Uefa sta procedendo a ridisporre tutto per il nuovo sorteggio, sperando che non arrivino altri errori. Scopriremo così le avversarie definitive di Juventus e Inter, uniche due italiane ad essere approdate agli ottavi di finale.

Questi i nuovi accoppiamenti:

Salisburgo-Bayern Monaco

Sporting CP-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Villareal-Juventus

Inter-Liverpool

PSG-Real Madrid