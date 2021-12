Vuole la Premier League, per Juventus e Inter non c’è niente da fare

Juventus e Inter continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato: il big vuole soltanto la Premier League

Saranno settimane intense per le big d’Italia in vista della sessione invernale di calciomercato. Così Juventus e Inter potrebbero mettere a segno colpi importanti in ottica futura.

L’idea per bianconeri e nerazzurri sarebbe quella di rinforzare soprattutto la zona centrale di campo con innesti funzionali. Il profilo interessante potrebbe essere quello del centrocampista olandese del PSG, Georginio Wijnaldum, che non sta trovando tanto spazio sotto la gestione di Pochettino dopo l’arrivo a parametro zero.

L’ex Liverpool, protagonista in tante stagioni di Premier League, vorrebbe però tornare proprio in Inghilterra con l’Arsenal pronta a formulare un’offerta importante come svelato dal tabloid “The Sun”.

Calciomercato Juventus e Inter, Wijnaldum verso il ritorno in Premier

Un’idea suggestiva in vista dei prossimi mesi con l’olandese che non sarebbe felice di continuare la sua avventura sotto la Tour Eiffel. Nei giorni scorsi anche la stampa francese Georgino Wijnaldum ha parlato di un forte interessamento anche dell’Inter con la concorrenza agguerrita della Juventus. Il centrocampista olandese avrebbe già le valigie pronte in vista della prossima stagione.