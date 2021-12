Milan a caccia di rinforzi in vista del calciomercato invernale: il possibile colpo immediato dal Paris Saint-Germain. Cifre e dettagli

È il momento più difficile della stagione per il Milan di Pioli. Dopo l’eliminazione dalle coppe europee come quarta del girone di Champions League, la squadra rossonera è incappata in un altro passo falso in campionato ed è stata superata dall’Inter in vetta alla classifica di Serie A.

Un film già visto nella passata stagione, che Ibra e compagni non vogliono vedersi ripetere al termine dell’anno. Senza coppe, infatti, il grande obiettivo stagionale diventa lo scudetto. Il mese più critico sarà con ogni probabilità gennaio, quando Kessié e Bennacer saranno indisponibili a causa della Coppa d’Africa. A Udine, dopo le pessime prove col Sassuolo, l’algerino e Bakayoko hanno deluso ancora. Con ogni probabilità la dirigenza rossonera tornerà così alla ricerca di un nuovo centrocampista nel prossimo calciomercato invernale. Ecco l’occasione in casa Paris Saint-Germain: tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, occasione Paredes: sfida alla Juventus

Nel mirino dei rossoneri potrebbe finire l’ex Roma Leandro Paredes. L’argentino è finito ai margini con Pochettino e anche ieri sera, in Ligue 1 contro il Monaco, è sceso in campo solo nei minuti finali, subentrando all’81’.

Il centrocampista è già stato accostato anche alla Juventus e Maldini e Massara potrebbero fare subito un tentativo a gennaio in prestito con diritto di riscatto futuro. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato circa 25 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’occasione Paredes in casa Milan.