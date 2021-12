Assalto dalla Premier a Milinkovic-Savic: sul piatto il ‘pallino’ di Sarri

Sergej Milinkovic-Savic nel mirino del top club: spunta l’ipotesi scambio che può beffare le big di Serie A

La sfida in trasferta contro il Sassuolo nei pensieri della Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, tra alti e bassi, è già proiettato alle prossime operazioni di calciomercato che, tra gennaio e giugno, possono regalare non poche sorprese alla rosa allenata dal tecnico campano. In tal senso, uno dei big già allenati da Sarri in passato potrebbe tornare in auge per la squadra capitolina. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, per il rinnovo di Sarri in casa Lazio decisivo sarà il supporto della società capitolina al tecnico in sede di mercato.

Tra i nomi accostati quindi ai biancocelesti, vista anche la scadenza (ed il mancato rinnovo) di Pepe Reina, il nome caldo può essere quello di Kepa per il quale Sarri avrebbe già avviato i contatti con il Chelsea. La risposta del club di Roman Abramovich porta ad un possibile clamoroso scambio, che befferebbe Milan, Inter e Juventus.

Lazio, offerta e scambio per Milinkovic-Savic

I ‘Blues’ potrebbero infatti farsi avanti per Sergej Milinkovic-Savic, proponendo il cartellino dell’estremo difensore spagnolo più un conguaglio di circa 35-40 milioni di euro. Uno scenario, tuttavia, improbabile visto che Lotito chiede una cifra cash più consistente.

Ed il grande nodo per l’approdo dell’estremo difensore alla Lazio è il ricco ingaggio, al quale il Chelsea dovrebbe pesantemente contribuire.

Il portiere spagnolo non rientra nei piani di Tuchel e ha collezionato solo 5 apparizioni in stagione: l’approdo di Kepa alla Lazio può beffare Inter, Juventus e Milan nella corsa a Sergej Milinkovic-Savic.