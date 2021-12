Juventus, rottura con Allegri: spunta lo scambio con Icardi

Massimiliano Allegri lo boccia e la Juventus lo propone al Psg per arrivare a Mauro Icardi

La Juventus vuole provare ad arrivare ad un grande centravanti ma serviranno anche alcune cessioni per sfoltire la rosa. Da quando Massimiliano Allegri è subentrato ad Andre Pirlo, sono cambiare diverse gerarchie e alcuni giocatori non stanno più trovando lo spazio di prima.

Uno di questi è Arthur, alle prese con diversi infortuni e allo stesso tempo poco considerato da Allegri. Il tecnico toscano non lo considera centrale nelle sue idee di gioco e di conseguenza il suo percorso alla Juventus potrebbe essere in dirittura d’arrivo. I bianconeri potrebbero, quindi, tentare uno scambio inaspettato con il Paris Saint-Germain per arrivare a Mauro Icardi. La ‘Vecchia Signora’ starebbe cercando di mettere in piedi uno scambio di prestiti con diritto di riscatto.

Juventus, Arthur nello scambio per arrivare a Icardi

Il centrocampista ex Barcellona, arriva nello scambio che ha portato Pjanic in Catalogna, non è quasi mai riuscire a mostrare le sue qualità in Italia. La Juventus non lo reputa essenziale in un progetto a lungo termine e potrebbe sfruttare il possibile addio anticipato di Wijnaldum, già in rottura con il suo nuovo club. Sulla scia di questa situazione, Arthur è un centrocampista che potrebbe far comodo ai francesi che potrebbero aprire per la cessione di Icardi, abbastanza anonimo in questa prima parte di stagione. Ovviamente tutto dipende dalla cessione del centrocampista ex Liverpool che libererebbe un posto in rosa e garantirebbe un bilancio stabile.