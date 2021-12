Raiola al lavoro per portarlo via | Accordo con Paratici

Il giocatore non ha ancora rinnovato, l’agente lo spinge verso la Premier League

L’Inter si guarda attorno in vista del mercato di gennaio ormai alle porte. Il club nerazzurro potrebbe valutare alcune occasioni per rinforzare la rosa ma allo stesso tempo non sono escluse cessioni, soprattutto in ottica giugno.

Diversi pezzi da novante del club come Barella e Lautaro hanno rinnovato, alcuni, però, hanno ancora una situazione contrattuale che lascia perplessità. Uno di questi è Stefan De Vrij che ha un contratto con l’Inter fino al 2023. L’accordo per il rinnovo tarda ad arrivare e, nonostante la bozza di accordo su una cifra di 4,5 milioni netti a stagione, l’agente dell’olandese, Mino Raiola, potrebbe decidere di guardarsi comunque intorno. Anche l’Inter, considerando l’età del giocatore, potrebbe valutare l’ipotesi di una plusvalenza in estate, per poi fiondarsi su un difensore giovane e di prospettiva.

Inter, Raiola propone De Vrij a Paratici

Mino Raiola potrebbe decidere di proporre Stefan De Vrij a Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham. Il nuovo allenatore Antonio Conte, ha bisogno di un interprete per la difesa a 3 e la conoscenza con De Vrij dopo i due anni insieme all’Inter, potrebbe spingere l’olandese ad accasarsi agli Spurs. I nerazzurri a giugno rischiano di perdere uno dei perni della difesa per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro; una considerevole plusvalenza considerando che De Vrij era arrivato dalla Lazio a parametro zero.