Genoa-Sampdoria 1-3: un super Gabbiadini affonda Shevchenko

Un ‘derby della lanterna’ senza storia quello giocato tra Genoa e Sampdoria, con il dominio blucerchiato evidenziato da un super Gabbiadini

L’anticipo della 17esima giornata di Serie A è un derby bollente tra Genoa e Sampdoria. Due squadre in difficoltà che lottano per cercare di staccarsi dalla zona retrocessione, ma che come visto questa sera, hanno due valori diversi.

Sin dai primi minuti la partita non ha storia, i blucerchiati sono superiori. Infatti dopo soli sette minuti Candreva crossa in area e Manolo Gabbiadini incorna di testa e angola talmente tanto il pallone da impedire a Sirigu di intervenire. Difficilmente il Genoa riesce a rendersi pericoloso, e dopo quattro minuti dall’inizio della ripresa Candreva tira in porta e Caputo sfrutta la corta respinta di Sirigu per ribadire in rete il gol dello 0-2. Partita ormai ben indirizzata verso la squadra di D’Aversa, con un Manolo Gabbiadini scatenato che al minuto 67′ tira verso la porta del Genoa e trova la deviazione decisiva di Vanheusden, con il pallone che termina in rete per lo 0-3. Shevchenko cerca così di dare una scossa ai suoi con l’ingresso in campo di Mattia Destro, che mette subito la firma sul match e di testa al 78esimo segna il gol che accorcia le distanze, ma non basta ai suoi ad evitare la sconfitta. Sampdoria che trionfa e si stacca dalla zona retrocessione e Genoa che rimane al penultimo posto.

Genoa-Sampdoria 1-3, tabellino e classifica

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (85′ Kallon), Masiello (57′ Vasquez), Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani (73′ Portanova), Cambiaso; Pandev, Ekuban (57′ Ekuban).

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (68′ Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (94′ Askildsen), Silva, Ekdal, Thorsby (76′ Chabot); Caputo, Gabbiadini (68′ Verre)

Arbitro: Daniele Doveri

Marcatori: 7′ Gabbiadini, 49′ Caputo, 67′ Gabbiadini, 78′ Destro

Ammoniti: 34′ Thorsby, 84′ Ghiglione, 90′ Sturaro, 95′ Chabot

CLASSIFICA SERIE A: Milan 38 punti; Inter 37; Napoli 36; Atalanta 34; Juventus e Fiorentina 27; Roma e Lazio 25; Bologna 24; Verona ed Empoli 23; Sassuolo 20; Torino 19; Sampdoria 18*; Udinese 16; Venezia 15; Spezia 12; Cagliari e Genoa 10*; Salernitana 8

* Una partita in più