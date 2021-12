De Ligt per la ricostruzione: il due per uno che può stuzzicare la Juventus

Nuovo assalto a de Ligt: la doppia contropartita tecnica per convincere la Juventus a cedere il difensore olandese

E’ de Ligt uno dei pezzi pregiati della Juventus. Il centrale olandese, nonostante qualche indecisione, resta uno degli elementi più importanti della rosa bianconera. Ovvio, allora, che sia anche uno dei calciatori più richiesti sul mercato. La società piemontese non ha intenzione di cederlo, nel nuovo progetto incentrato anche sui giovani, il 22enne di

Leiderdorp non può che esserne uno dei punti di forza.

Una scelta netta ma non definitiva: considerata la situazione economica in cui versa non soltanto la Juventus, ma tutto il mondo del calcio, qualsiasi offerta deve essere valutazione con attenzione. Gli incedibili non esistono più e ogni calciatore, davanti alla proposta giusta, può essere venduto. Non fa eccezione de Ligt che ha estimatori tra le big del Vecchio Continente. Tra queste c’è sicuramente anche il Barcellona, club che ha trattato a lungo l’ex Ajax prima del suo trasferimento alla Juventus. I blaugrana stanno vivendo un’annata decisamente complicata: l’eliminazione nella fase a gironi di Champions League rappresenta il punto più basso degli ultimi venti anni della società catalana. A Xavi è stato dato il compito di rilanciare la squadra che evidenzia numerose lacune, anche in difesa.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ci prova per de Ligt: l’offerta

Ecco perché non sorprenderebbe un ritorno di fiamma del Barcellona per de Ligt. Dalla Spagna potrebbero preparare un’offerta con calciatori e cash per allettare la Juventus. Nella formazione blaugrana ci sono due calciatori a lungo inseguiti dai bianconeri. Il primo è Memphis Depay, approdato a Barcellona gratis dal Lione dopo essere stato corteggiato anche dalla Juve. L’olandese non sembra essere il profilo ideale per il gioco di Xavi e i blaugrana potrebbero pensare di sacrificarlo per arrivare a de Ligt.

Oltre all’attaccante, c’è anche Dest che è stato accostato in passato alla Juventus. Oltre ai due giocatori, con una valutazione complessiva che non si allontana molto dai sessanta milioni, il presidente Laporta potrebbe aggiungerci anche un conguaglio economico. Una proposta che non troverebbe sponda nel club piemontese: l’idea è di puntare su de Ligt anche per il futuro e la cessione sarebbe presa in considerazione soltanto davanti ad una offerta ‘indecente’.

Bruno De Santis