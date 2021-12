Il Milan di Stefano Pioli segue con attenzione il profilo di Mahmoud Dahoud, fantasista del Borussia Dortmund nel mirino della Roma di Josè Mourinho

Il Milan di Stefano Pioli è fuori dalla Champions League. I rossoneri, nonostante il turnover da parte del Liverpool di Jurgen Klopp, non sono riusciti a battere i Reds a San Siro e sono stati eliminati dalla coppa più prestigiosa in ambito europeo senza neanche la possibilità di accedere ai sedicesimi di finale di Europa League.

Una batosta per il Milan che deve comunque ripartire nel campionato italiano di Serie A. Il club meneghino occupa attualmente il primo posto in classifica tenendosi alle spalle l’Inter campione in carica e il Napoli di Luciano Spalletti, club dominatore della prima parte di stagione.

Il roster del Milan ha però alcune lacune da colmare nella prossima sessione di calciomercato soprattutto in vista del rush finale del campionato italiano di Serie A. Serve ad esempio un centravanti di scorta visti i continui problemi fisici di Giroud e la poca affidabilità di Pietro Pellegri, attaccante in prestito dal Monaco. In casa Milan c’è anche bisogno di un centrocampista duttile in grado di svariare su tutto il fronte della metà campo, dalla mediana alla trequarti e attenzione al nome di Mahmoud Dahoud, fantasista del Borussia Dortmund nel mirino anche della Roma di Josè Mourinho.

Calciomercato Milan, obiettivo Dahoud: i dettagli

Mahmoud Dahoud potrebbe quindi essere il nome giusto per il Milan di Pioli pronto a superare nella corsa la Roma che sta seguendo con attenzione le vicende legate al suo futuro. Il classe 1996 tedesco ha un contratto in scadenza con la società della Ruhr fino al 2023, ma resta un ostacolo, la sua valutazione del cartellino. Dahoud è infatti valutato circa 20 milioni di euro, una cifra troppo alta per il Milan, specialmente per gennaio, per una sola operazione di mercato.